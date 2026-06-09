Создатели Silent Hill 2 показали игру по Star Trek

Paramount Games Studio совместно с Bloober Team анонсировали Star Trek: Shadow Frontier, сюжетную игру во вселенной «Звездного пути». Проект разрабатывается в жанре экшен-адвенчуры с элементами психологического триллера от третьего лица, сообщает DTF.

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Главной героиней игры станет бывший лейтенант Ро Ларен, знакомая поклонникам франшизы по сериалу «Звездный путь: Следующее поколение» в исполнении Мишель Форбс. По сюжету попытка спасти близкого человека приводит героиню на загадочную планету, где она оказывается втянута в опасное путешествие.

По словам разработчиков, место действия контролируется неизвестной формой коллективного сознания, способной изменять окружающую среду и использовать ее в качестве оружия. По мере продвижения по сюжету героине предстоит сталкиваться с агрессивными существами и последствиями воздействия загадочной силы, постепенно влияющей на ее воспоминания и восприятие реальности.

Игровой процесс объединит исследование локаций, решение головоломок, боевые столкновения и кинематографичные сюжетные сцены. Для взаимодействия с окружающим миром игроки смогут использовать традиционные для вселенной Star Trek устройства, включая трикордер для анализа объектов и фазер, который будет задействован не только в боях, но и при решении игровых задач.

Выход Star Trek: Shadow Frontier запланирован на 2027 год на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

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