Apple отменила разработку очков дополненной реальности Vision Pro

В сети всплыли изображения шлема дополненной реальности Apple Vision Pro в чёрном цвете. Пока непонятно, собирается ли компания выпустить такую модель в продажу. Но главная новость в другом — аналитик Мин-Чи Куо рассказал про новую версию шлема.

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Согласно новой версии, у Apple больше нет планов на выпуск следующего поколения Vision Pro. Разработку этой линейки якобы полностью отменили. Вместо этого компания сосредоточится на двух моделях умных очков.

Такое решение приписывают будущему генеральному директору Apple Джону Тернусу. Считается, что очки «смогут привлечь больше обычных покупателей», потому что «они будут значительно дешевле, чем Vision Pro».

Первые очки Apple, по слухам, появятся в следующем году. У них не будет экрана, но будет голосовой помощник, камера и ИИ.