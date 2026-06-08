Что нужно знать про обновление 3.0 для Zenless Zone Zero

HoYoverse провела презентацию версии 3.0 для Zenless Zone Zero. Обновление под названием «Исповедь сомнамбулы» выйдет 17 июня 2026 года.

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По сюжету патча герои принимают приглашение мэра Нью-Эриду и отправляются на Розкелифер — закрытую зону высоко над облаками. Цель путешествия — найти способ справиться с таинственной эфирной силой Пироис внутри Прокси, которая постепенно выходит из-под контроля.

Видео доступно в VK-группе Zenless Zone Zero. Права принадлежат HoYoverse.

Новые агенты ZZZ 3.0

Велина — первый агент с атрибутом ветра в истории ZZZ. Она имеет ранг S и специальность «Аномалия». Велина способна накапливать у врагов аномалию ветра и вводить их в состояние Эрозии. При взаимодействии с аномалией другого атрибута активируется эффект «Турбулентность», наносящий урон по ближайшим противникам.

Норма — агент ранга S с атрибутом огня и специальностью «Устрашение», главный технический специалист Департамента внешней стратегии. Основной элемент её боевой механики — шляпа: она автоматически накапливает Прогрев ствола вне зависимости от того, находится ли Норма на поле боя. При наличии достаточного количества ресурсов Норма может превращать быструю помощь союзников в цепочку атак.

Пироис — бесплатный агент Z-ранга, нового уровня редкости. Это первый случай, когда прокси получит прямое физическое присутствие в бою. Пироис доступен при прохождении основной сюжетной линии.

Баннеры ZZZ 3.0

Новый контент

На Розкелифере доступно множество активностей: пекарня Урчи с ежедневными сюрприз-боксами, театр «Софит» с банбу-актёрами и загадочный аэробус со скрытым маршрутом. Через универсальный терминал можно управлять городскими камерами от первого лица, а в каверне Скамол — использовать способность Пироиса к перемещению на высокой скорости через Воздушную переправу.

В версии 3.0 появятся два постоянных режима: автобаттлер «О гении, банбусах и чудо-чипе» с PvE-механиками и боевой режим «Симулякры и аннигиляция» — испытания против боссов без уязвимостей с возможностью использовать заранее заготовленные шаблоны агентов. В магазине также появится эксклюзивный костюм Велины «Тень безмятежности».

Награды

При прохождении сюжетной линии можно бесплатно получить агента Пироиса и костюмы прокси в стиле третьего сезона. Игроки получат 1600 полихромов: 600 — в день выхода обновления, оставшиеся 1000 — 4 июля, в день второй годовщины запуска Zenless Zone Zero.