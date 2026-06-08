Что нужно знать про обновление 3.0 для Zenless Zone Zero — детали со стрима разработчиков
HoYoverse провела презентацию версии 3.0 для Zenless Zone Zero. Обновление под названием «Исповедь сомнамбулы» выйдет 17 июня 2026 года.
По сюжету патча герои принимают приглашение мэра Нью-Эриду и отправляются на Розкелифер — закрытую зону высоко над облаками. Цель путешествия — найти способ справиться с таинственной эфирной силой Пироис внутри Прокси, которая постепенно выходит из-под контроля.
Видео доступно в VK-группе Zenless Zone Zero. Права принадлежат HoYoverse.
Новые агенты ZZZ 3.0
Велина — первый агент с атрибутом ветра в истории ZZZ. Она имеет ранг S и специальность «Аномалия». Велина способна накапливать у врагов аномалию ветра и вводить их в состояние Эрозии. При взаимодействии с аномалией другого атрибута активируется эффект «Турбулентность», наносящий урон по ближайшим противникам.
Норма — агент ранга S с атрибутом огня и специальностью «Устрашение», главный технический специалист Департамента внешней стратегии. Основной элемент её боевой механики — шляпа: она автоматически накапливает Прогрев ствола вне зависимости от того, находится ли Норма на поле боя. При наличии достаточного количества ресурсов Норма может превращать быструю помощь союзников в цепочку атак.
Пироис — бесплатный агент Z-ранга, нового уровня редкости. Это первый случай, когда прокси получит прямое физическое присутствие в бою. Пироис доступен при прохождении основной сюжетной линии.
Баннеры ZZZ 3.0
Новый контент
На Розкелифере доступно множество активностей: пекарня Урчи с ежедневными сюрприз-боксами, театр «Софит» с банбу-актёрами и загадочный аэробус со скрытым маршрутом. Через универсальный терминал можно управлять городскими камерами от первого лица, а в каверне Скамол — использовать способность Пироиса к перемещению на высокой скорости через Воздушную переправу.
В версии 3.0 появятся два постоянных режима: автобаттлер «О гении, банбусах и чудо-чипе» с PvE-механиками и боевой режим «Симулякры и аннигиляция» — испытания против боссов без уязвимостей с возможностью использовать заранее заготовленные шаблоны агентов. В магазине также появится эксклюзивный костюм Велины «Тень безмятежности».
Награды
При прохождении сюжетной линии можно бесплатно получить агента Пироиса и костюмы прокси в стиле третьего сезона. Игроки получат 1600 полихромов: 600 — в день выхода обновления, оставшиеся 1000 — 4 июля, в день второй годовщины запуска Zenless Zone Zero.