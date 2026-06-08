Counter-Strike 2 обошла Valorant по просмотрам киберспорта

Esports Charts опубликовала сравнение аудитории S-тир турниров по Counter-Strike и Valorant за первые пять месяцев 2026 года. Исследование вышло на фоне одновременного проведения IEM Cologne Major 2026 и Valorant Masters London 2026.

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Counter-Strike лидирует по всем ключевым метрикам: 205 млн часов просмотра против 130 млн у Valorant, 1,38 млн пиковых зрителей против 880 тыс. и 292 тыс. средних зрителей против 141 тыс. При этом у Valorant больше эфирного времени — 926 часов против 702 у Counter-Strike.

Аналитики объясняют разницу структурой турниров: Counter-Strike собирает команды из разных регионов на единых международных ивентах, тогда как система VCT в Valorant распределяет аудиторию по региональным лигам.

Самым популярным турниром по CS2 в первой половине года стал IEM Krakow 2026 с аудиторией в 1,37 млн зрителей во время финала Vitality — FURIA. В Valorant лидером стал Masters Santiago 2026, однако его пиковая аудитория оказалась примерно на 500 тыс. зрителей ниже