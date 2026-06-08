Авторы The Last Guardian показали Gen Atlas

Фумито Уэда и genDESIGN представили приключенческий экшен с открытым миром Gen Atlas. Он заявлен для PC, PS5 и Xbox Series.

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Издателем выступит Epic Games. О разработке проекта известно с 2020 года.

В Gen Atlas вы окажетесь на заброшенной планете, усыпанной пустыми зданиями. Вашим спутником в путешествии станет гигантский робот.

Последняя на данный момент игра Фумито Уэды, The Last Guardian, увидела свет в 2016 году и получила от Riot Pixels 74 из 100 баллов.

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