Как выжить в ремейке «Готики»: 12 важных советов для новичков

Где искать карту, как взламывать замки и другие важные вещи.

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Нового игрока, который в нулевых пропустил приключения Безымянного, ремейк «Готики» может озадачить. Метки не ведут к цели, враги смертоносны, а карту ещё нужно поискать. Приключения в любом случае будут суровыми, но после наших советов станет чуть легче.

Делайте много ручных сохранений

Мои первые забеги по миру под куполом завершились вылетом. Вместе с ним — исчезновением большинства сохранений.

Выяснилось, что в предрелизной версии на PS5 быстрые сохранения нестабильны. Зато сделанные вручную в основном выживают после критических сбоев. Поэтому не ленитесь и почаще делайте именно ручные сохранения в меню. Это занимает время, зато начинать с нуля не придётся.

Как нафармить много опыта

С каждым уровнем вы получаете бонус к HP и 10 очков навыков. Последние тратятся у наставников. Многие потребуют руду и статус героя в обществе. Зато Диего повысит силу и ловкость просто так.

Опыт дают в том числе за убийство мобов. Вот только поначалу вы вряд ли справитесь с волками и взрослыми падальщиками. К счастью, напарники в разы сильнее, а убитые ими существа записываются на ваш счёт.

Как договориться со спутниками? Попросите их отвезти вас на базу. Например, на пути в Старый лагерь стоит охотник Дракс — он по первому требованию сопроводит вас к свободолюбивым разбойникам. А на рынке Старого лагеря обитает сектант Идол Парвес — он покажет путь на болота. По пути напарники перебьют множество тварей, а вы накопите опыт.

Где найти карту?

Когда пройдёте в Старый лагерь через главные ворота, бегите по дороге правее. Там у котла вы встретите Грэхема, торговца картами. Куски разрисованной бумаги обойдутся в 30-40 единиц руды, но они вам нужны. Особенно карта всей колонии, это ваш приоритет.

Готовых меток на карте нет, ставить их нужно самостоятельно. Ниже — версия с метками Нового и Болотного лагерей. Там обитают две другие фракции.

Учиться ближнему бою критически важно

Изначально у героя вялые и корявые удары, так что любая драка смертельно опасна. Если заглянуть с такими навыками к орку-нежити, обязательному врагу во второй главе, то вдоволь настрадаетесь.

Поэтому отыщите Скатти. Это руководитель арены в Старом лагере, где сражаются гладиаторы. За 10 очков навыков и 100 кусков руды он сделает вас хорошим воином. За 20 очков и 200 руды — мастером. Даже после первого обучения Безымянный научится парировать и ловко уклоняться.

Выберите, кем хотите быть

В игре уйма полезных навыков. Вы можете стать ловким охотником, который убивает метким выстрелом и потом собирает с волков зубы и шкуры на продажу. Или могучим магом с разрушительными заклинаниями. Или воином с мощным ударом и эффектными комбо. Однако Безымянному не стоит осваивать каждую профессию по чуть-чуть.

Лучше выберите путь и твёрдо следуйте ему: например, качайте силу и осваивайте навыки ближнего боя. Иначе сильный враг порвёт недомага-недовоина.

Как взламывать замки?

Игра не объясняет суть взлома, но сама механика очевидная. Любой замок состоит из ряда секций. На каждой секции есть защёлка — вам нужно, чтобы она поднялась. Сундук откроется, когда поднимутся все защёлки. Звучит просто, а на деле взлом всегда становится головоломкой, где одна секция двигает другую.

Советов несколько

Где можно переночевать?

Самый удобный вариант — за ареной в Старом лагере. Рядом с ней есть дорога, ведущая вверх. В палаточном городке стоит хижина с красной тканью над входом. Там найдутся кровать и сундук с припрятанным рецептом. В этот же сундук можно сложить личные вещи.

Сон в кровати восстановит HP и ману. Только учтите, что спать лучше ночью — дневной отдых толком не влияет на полоску здоровья.

У разных торговцев — разная цена

У всех торговцев свои цены. В Болотном лагере выгоднее продавать травы, в Новом хорошо платят за оружие, в Старом обожают выпивку. Но даже у конкретной фракции цены часто отличаются. Так что не отдавайте добро за бесценок — всё равно квесты помотают вас по всем базам.

Другой нюанс — в том, что цены скачут даже в процессе торговли. Продали одну булаву за 10 кусков руды? Ещё одну такую же купят уже за восемь. Со временем цена вообще может опуститься до нуля. Поэтому подход «продаю всё и не глядя» не работает. Лучше кидайте товары в корзину по одному и следите за ценой.

Готовить выгоднее в котлах

Чаще в игре встречаются сковородки, где вы жарите мясо. Этого достаточно, чтобы выживать в начале игры, однако герою с солидным HP понадобятся тонны стейков. Выгоднее изучать рецепты и готовить в котлах.

С рецептами поможет Снаф, повар из Старого лагеря. Он находится рядом со взломщиком Фингерсом — то есть ступайте налево от главного входа. Снаф попросит ингредиенты, а затем поделится знаниями. Так вы добавите к мясу воду и условную морковь, а получите блюдо, которое восстановит 70 HP вместо 10.

Где найти Нека?

Чтобы стать в Старом лагере своим, придётся выполнить ряд заданий. Одно из них — найти стражника Нека.

Покиньте поселение через южные ворота.

Двигайтесь вперёд — и увидите маленькую пещеру. Рядом с ней — группа кротокрысов, а внутри — покойный Нек.

Где найти Каина?

В начале второго акта вас отправят в Болотный лагерь. Там надо встретить Каина и получить сведения, но персонаж пропал.

По логике квеста вы должны отыскать хижину Каина, поднять там рисунок шахты и допросить местных о её местонахождении. Чтобы сэкономить время, отмечу нужную точку на карте.

Вы уже пробегали мимо этой шахты в самом начале игры, но теперь там будет персонаж с ключом. Внутри всего два испытания:

Как телепортироваться?

Если устали бегать и ищете быстрое перемещение, то наберитесь терпения. «Готика» настаивает, чтобы половину игры вы практиковали метод о 10 тысячах шагов в час. Руны с телепортацией вам дадут позже и строго по сюжету. Пока же наслаждайтесь прогулками.