Юзер с Reddit прослушал офис Rockstar и заявил о скором выходе трейлера GTA 6

Пользователь Reddit под ником Then-Pomegranate-625 заявил, что установил оборудование для аудиомониторинга рядом с офисом Rockstar North в Эдинбурге и обнаружил признаки возможной подготовки к выпуску третьего трейлера Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

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По словам автора публикации, размещенные рядом со штаб-квартирой студии микрофоны зафиксировали резкий всплеск уровня шума около 11:00 2 июня 2026 года. Пользователь предположил, что это могло быть связано с увеличением числа сотрудников и руководителей в офисе, которые якобы обсуждали релиз игры или отмечали приближение ее выхода.

Кроме того, Reddit-пользователь заявил, что отслеживает интенсивность движения автомобилей возле офиса Rockstar. По его оценке, в один из последних дней количество машин после 17:00 заметно выросло, что он также связал с возможным скорым выпуском нового трейлера GTA 6.

Однако достоверность этих утверждений вызывает сомнения. Опубликованные фотографии не позволяют подтвердить местоположение оборудования, а сам аккаунт автора был создан недавно и не содержит других публикаций. Кроме того, сотрудникам Rockstar доступна закрытая парковка, наблюдать за которой с улицы практически невозможно.

Позже автор сообщил, что установленное оборудование исчезло к моменту его возвращения. Независимых подтверждений существования системы мониторинга или полученных ею данных не появилось.

На данный момент официальной информации о третьем трейлере GTA 6 нет. Известно лишь, что релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года, а маркетинговая кампания, как ожидается, активизируется позднее этим летом.

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