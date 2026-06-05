Как найти бейсбольный стадион Эдогава в Forza Horizon 6: гайд

Если на прошлой неделе Forza Horizon 6 предлагала игрокам сделать фото Токийской башни в обмен на награду, то теперь пришел черед другой достопримечательности — знаменитого бейсбольного стадиона Эдогава. Портал PC Gamer рассказал, как егонайти.

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Для того, чтобы найти бейсбольный стадион, нужно поехать на северо-запад Токио — к паре блоков на север от Токийской башни и задания по доставке еды. Стадио Эдогава не отмечен на карте, но большой, покрытый зеленый травой квадрат не трудно найти.

Хотя игра покажет уведомление о возможности сделать фото в северо-восточном углу бейсбольного поля, там, где видно высокие перила и большой проход на питч, снимок нужно сделать внутри самого стадиона. Поезжайте внутрь и сделайте фотографию.

Как и другие фото-испытания, в награду за снимок на стадионе вы получите три очка фестивального плейлиста — неплохой рывок к наградам зимнего сезона, включая 2019 Subaru STI S209 и 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37.