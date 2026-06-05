Авторы ремейка «Готики» раскрыли актеров русского дубляжа

Авторы ремейка «Готики» раскрыли актёров русского дубляжа
Студия THQ Nordic раскрыла список актёров русской озвучки ремейка «Готики». В записи голосов для дубляжа приняли участие более 40 человек.
Так, титульного персонажа игры, Безымянного героя, озвучил звезда русской локализации фильмов «Дэдпул» Пётр Гланц. Свой голос Велае подарила Юлия Чуракова (Эвелин Паркер из Cyberpunk 2077), Ворону — Геннадий Новиков (Нейтан Демпси из Resident Evil Requiem), Гомезу — (Джанго из фильма «Джанго освобождённый») и Горну — Артём Штепура (Варвар из Diablo 2: Resurrected).
Gothic 1 Remake выйдет 5 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект представляет собой полноценный ремейк — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. В новой «Готике» персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.