Игровая выставка Summer Game Fest 2026 пройдет сегодня

Уже сегодня, в ночь на 6 июня, состоится церемония открытия Summer Game Fest 2026 — крупной летней видеоигровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов. Ведущим шоу вновь выступит Джефф Кили, организатор игрового «Оскара» The Game Awards.

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Summer Game Fest 2026 начнётся в ночь с 5 на 6 июня в 00:00 по московскому времени. Стрим продлится примерно два часа — его можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и на официальном сайте организаторов.

Где смотреть Summer Game Fest 2026

На YouTube

На Twitch

На официальном сайте SGF 2026

По уже сложившейся традиции на Summer Game Fest 2026 будет множество игровых трейлеров и анонсов. Ожидаем как минимум геймплей The Blood of Dawnwalker от бывших авторов «Ведьмака 3», большой трейлер гонки Clutch от бывших авторов Forza Horizon, анонс градостроительного симулятора LEGO Skylines от Paradox и другие анонсы.