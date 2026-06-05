Бесплатную неделю игры в Marathon продлили до 11 июня

Студия Bungie объявила о продлении бесплатного доступа к игре Marathon. Теперь все желающие могут оценить сетевой шутер от создателей Destiny вплоть до 11 июня — это на два дня больше запланированного.

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Авторы заявили, что акция приурочена к неудачному старту события, во время запуска которого серверы игры не работали около 10 часов.

Мы продлеваем неделю открытой игры в Marathon до 11 июня. Также мы подарим 50 валюты Silk всем, кто зайдёт в игру за это время. Мы понимаем, что проблемы с серверами нарушили не только ваши забеги, но и планы, и хотим извиниться за это неудобство. Спасибо за ваше терпение, и мы с нетерпением ждём ваших отзывов о втором сезоне поддержки Marathon.

Экстракшен-шутер вышел 5 марта на PS5, Xbox Series и ПК. События Marathon разворачиваются в далёком будущем, игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. В России и странах СНГ с доступом в игру наблюдаются проблемы из-за ошибки Tapir — её можно обойти с помощью различных программ или смены DNS-адреса.