Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2026

До Summer Game Fest осталось меньше суток — пора обновлять вишлисты и планировать вечеринки с совместным просмотром трансляции! А мы, перед тем, как вы забьете вишлисты новинками, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Songs of Conquest — пиксельной пошаговой стратегии, которая, до недавнего выхода Heroes of Might & Magic: Older Era, была ближайшей к старым «Героям» игрой. Четыре асимметричные фракции, продвинутая система магии, тактические сражения на гексагональном поле, одиночные кампании, редактор карт — в Songs of Conquest есть все, чего только могут пожелать фанаты HoMM. Игру можно бесплатно забрать до 11 июня.

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Capcom на прошедшей презентации State of Play представила новый трейлер Onimusha: Way of the Sword и подтвердила сентябрьский релиз игры. А теперь в Steam можно попробовать короткую демоверсию предстоящей новинки: она включает в себя одну небольшую миссию и битву с боссом. Недостаточно, чтобы наиграться, но вполне достаточно, чтобы опробовать боевую систему и посмотреть, как игра будет работать на вашем ПК.

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Демоверсию также получил аниме-боевик DragonSword: Awakening. Демка позволит оценить открытый мир, динамичную боевую систему, головоломки и многое другое. Игра заметно вдохновлена Genshin Impact и последними The Legend of Zelda, поэтому она может понравиться ценителям анимешных приключений и путешествий по красивым мирам.

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Наконец, в Steam состоялся релиз GOALS — футбольного симулятора, нацеленного на опытных, соревновательных игроков. Пока в игре доступны только матчи 1 на 1, но в будущем авторы собираются добавить режимы 2 на 2 и 5 на 5; по словам разработчиков, GOALS делает акцент на отзывчивость управления и кросс-платформенный мультиплеер между ПК и консолями.