Astralis и TYLOO одержали победы в стартовых матчах второй стадии IEM Cologne Major 2026
Завершились первые встречи второго этапа IEM Cologne Major 2026 по CS 2. В рамках швейцарской системы определились победители в четырёх парах, которые теперь имеют статистику 1-0.
Astralis разгромила GamerLegion на карте Ancient со счётом 13:4. Лучшим игроком матча стал шведский снайпер датского коллектива Лав phzy Смидебрант, завершивший встречу с рейтингом 1,58. В параллельной встрече 9z Team оказалась сильнее FlyQuest на Dust2 — 13:9. Наибольший вклад в победу внёс аргентинец Лукас meyern Рохас, набравший 17 фрагов при рейтинге 1,48.
Во второй паре матчей FUT Esports обыграла B8 на карте Nuke со счётом 13:11. Несмотря на сопротивление украинского коллектива, лучшим игроком стал Дмитрий dem0n Мирошниченко.
В заключительной встрече игрового отрезка TYLOO победила paiN Gaming на Mirage со счётом 13: Китайская команда продемонстрировала уверенную защиту, а самым результативным игроком стал Ян JamYoung И с рейтингом 1,30.
IEM Cologne Major 2026 проходит в Германии со 2 по 21 июня. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн. Победители стартовых встреч сразятся во втором раунде за право выйти в корзину 2-0.