Главу издателя GTA разрешат поколотить в WWE 2K26

Разработчики WWE 2K26 добавили в игру генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника. Об этом сообщает DTF.

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С обновлением в игру добавили таких рестлеров, как Мэтт Кардона, Торри Уилсон, Брайан Пиллман и Ла Парка. Однако наибольшее внимание сообщества привлекло появление главы компании-издателя, владеющей такими франшизами, как GTA, NBA 2K и WWE 2K.

В виртуальном ростере Зельник получил рейтинг 77 баллов, а также специальную способность Adrenaline Rush, временно повышающую показатели силы и выносливости персонажа. Выход руководителя на ринг сопровождается композицией Фрэнка Синатры «My Way», а комментаторы представляют его как председателя совета директоров и генерального директора Take-Two.

Разработчики также добавили несколько шутливых отсылок к бизнес-карьере Зельника. В частности, во время выхода персонажа звучит реплика о том, что он может позволить себе завоевать сразу два чемпионских титула, что игроки восприняли как намек на масштабы бизнеса Take-Two.

Реакция аудитории на персонажа оказалась неоднозначной. Часть поклонников серии положительно оценила появление бизнесмена, однако многие пользователи выразили недовольство выбором разработчиков. Некоторые игроки отметили, что студии стоило уделить больше внимания запросам сообщества и добавить в ростер востребованных рестлеров, включая Пейдж и Кендал Грей.

В последние месяцы глава Take-Two регулярно комментирует результаты компании и ключевых франшиз. Недавно в интервью IGN он заявил, что издатель удовлетворен коммерческими показателями и оценками WWE 2K26, хотя считает, что потенциал серии еще не исчерпан.

Кроме того, в одном из последних интервью для The Game Business Зельник признал, что для Take-Two будет иметь значение итоговый рейтинг GTA VI на агрегаторе Metacritic, несмотря на уверенность компании в коммерческом успехе проекта.

Ранее сообщалось, что Elden Ring выйдет на Nintendo Switch 2 в конце августа.