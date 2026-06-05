Для 007: First Light про Джеймса Бонда анонсировали русскую озвучку

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку для 007: First Light — новой игры про Джеймса Бонда. Авторы будущего перевода начали сбор средств на создание дубляжа.

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Локализаторы заявили, что предстоящая озвучка станет крупнейшим проектом в истории студии. Они обнаружили, что в игре присутствует более 91 тыс. звуковых файлов и около 50 тыс. часов чистой речи. Для создания перевода авторам понадобится собрать 2,8 млн рублей. Дата выхода дубляжа пока ниезвестна.

Сегодня мы открываем сбор средств на полную русскую озвучку 007 First Light — новую историю молодого Джеймса Бонда и самый масштабный проект за всё время существования Mechanics VoiceOver. По своему масштабу 007 First Light является не только крупнейшим проектом в истории нашей студии, но и одним из самых крупных проектов, когда-либо бравшихся в работу в сфере неофициальной русской локализации. Именно поэтому работа над локализацией будет вестись поэтапно, по мере поступления средств.

Релиз 007: First Light состоялся 27 мая на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Игра рассказывает о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.