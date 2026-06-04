Как выполнить дрифт на Сибуйском переходе в Forza Horizon 6: гайд

В Forza Horizon 6 можно получить сезонные награды, если выполнить сложный трюк — максимально стильный дрифт по знаменитому Сибуйскому переходу в Токио. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

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Сибуйский переход расположен прямо в центре Токио. Если приблизить карту, то вы увидите миссию по доставке еды, а к востоку от нее — радар. Переход — в западном углу от радара.

Что касается дрифта, этот переход — не самый простой участок дороги. Выполнить максимально стильный дрифт можно, в теории, на 1999 Dodge Viper GTA ACR Forza Edition, но на практике для этого подойдут и многие другие автомобили. Также можно попробовать настроить тюнинг и поставить шины для скольжения, чтобы очки было проще зарабатывать.

Для того, чтобы выполнить скольжение по Сибуе, можно набрать скорость на одной из соседних улиц, после чего свернуть на переход, зажав ручной и обычный тормоза. Некоторые игроки также смогли выполнить испытание, скользя по переходу, не останавливаясь и не сталкиваясь с другими машинами.

С первой попытки, вероятно, у вас ничего не получится, но если вам нужна помощь, то всегда можно обратиться к творениям других игроков. YouTube-блогер Mike1nator использовал 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec для этого челленджа, и его версию машины можно найти по коду 358103294.