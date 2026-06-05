Для NieR: Automata выйдет русская озвучка

Студия Mechanics VoiceOver объявила о завершении сбора средств на русскую озвучку для NieR: Automata. Авторы перевода собрали сумму в 380 тыс. рублей, когда на дубляж требовалось 350 тыс. рублей.

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Сбор помог закрыть один из фанатов по имени Денис Пономарчук. В ночь на 4 мая он совершил крупный донат, и теперь русская озвучка точно выйдет.

Совершенно неожиданно сегодня ночью Денис Пономарчук закрыл сбор средств на локализацию NieR: Automata крупным донатом. Да, теперь нет никаких сомнений, что эта культовая игра получит профессиональную русскую локализацию. В очередной раз низкий всем вам поклон за столь мощную поддержку, ну а мы отправляемся далее трудиться ради скорейшего выхода локализации.

NieR: Automata вышла в 2017 году на PlayStation 4 и ПК, а позднее — на Xbox и Nintendo Switch. Действие проекта разворачивается в постапокалиптическом мире будущего, где человечество воюет с инопланетянами, а различные роботы выступают за обе стороны. Игрок берёт на себя управление девушкой-андроидом 2В, которой предстоит пройти тяжёлые испытания в открытом мире. Ранее авторы игры сообщили, что NieR: Automata получит продолжение.