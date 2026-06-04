Глава Nvidia заявил, что компания не делает портативную игровую консоль

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания не занимается разработкой портативной игровой консоли на базе платформы RTX Spark. По его словам, сейчас производитель сосредоточен на более масштабной задаче – «изобретением персональных компьютеров заново». Об этом, как пишет PC Gamer, Хуанг заявил на выставке Computex 2026.

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На Computex 2026 Nvidia представила инициативу RTX Spark для продвижения ИИ-процессоров с Arm-архитектурой в сегменте Windows-ПК. Хуанг отметил, что компания готова сотрудничать с партнерами, если они захотят создать портативное игровое устройство, однако самостоятельно развивать это направление не планирует.

Глава Nvidia пояснил, что запуск новой платформы требует решения сложных задач, включая обеспечение совместимости приложений для x86-чипов и поддержку античит-систем в играх. По его словам, компания работала над RTX Spark совместно с Microsoft около трех лет, а с MediaTek – более двух лет.

Хуанг подчеркнул, что возможность изменить рынок ПК появляется крайне редко, поэтому Nvidia не намерена отвлекать ресурсы на второстепенные проекты вроде портативных игровых устройств. К тому же на фоне стремительного роста серверного бизнеса игровой сегмент перестал быть для компании ключевым источником дохода.

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