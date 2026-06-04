В EA Sports FC 26 начался ЧМ-2026 с 53 сборными и жетонами в Ultimate Team

Компания Electronic Arts запустила большой ивент в EA Sports FC 26, приуроченный к чемпионату мира по футболу — 2026. В спортивном симуляторе начался виртуальный ЧМ-2026, в котором принимают участие 53 лицензированные сборные. России среди них нет.

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Из-за недостатка лицензии событие называется The World's Game вместо привычного World Cup. Поучаствовать в виртуальном ЧМ-2026 могут все владельцы EA Sports FC 26 — механика проведения и система выбывания схожи с будущим турниром.

Остальные нововведения коснулись режима Ultimate Team. В нём стартовал восьмой сезон поддержки, где переработали систему эволюций: теперь игроки могут отменить улучшения с карточек, вернув их к прежнему состоянию, с возможностью продать их на торговой площадке.

В игру также добавили систему жетонов — новую систему наград. С помощью валюты можно получить те или иные наборы, карточки футболистов с высоким рейтингом и другие бонусы. Еженедельно можно получить до 1000 жетонов в самых разных режимах: от RIvals до Champions и Squad Battles.

Наконец, 5 июня в игру добавят базовую версию кумира Пеле, которого можно будет развить в трёх направлениях: форвард, атакующий полузащитник или фланговый нападающий. После улучшения футболист получит рейтинг 93 и три игровых стиля+. Карточка будет доступна всем владельцам игры, которые хоть раз зайдут в Ultimate Team до 24 июля.