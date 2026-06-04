Nintendo Switch 2 получит съемную батарею на европейском рынке

Nintendo выпустит для европейского рынка модифицированную версию портативной консоли Switch 2 с возможностью быстрой и самостоятельной замены аккумулятора. Изменения связаны с новыми требованиями Евросоюза к ремонтопригодности потребительской электроники, вступающими в силу 18 февраля 2027 года, сообщает The Verge.

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Согласно обновленным нормам ЕС, производители смартфонов, планшетов, игровых консолей и других электронных устройств должны обеспечить относительно простой доступ к аккумуляторам для их замены без необходимости сложного сервисного обслуживания. Новые правила направлены на продление срока службы устройств и сокращение объема электронных отходов.

В Nintendo подтвердили намерение адаптировать Switch 2 к требованиям законодательства, однако не раскрыли, какие именно конструктивные изменения будут внесены в консоль. В текущей версии устройства извлечение аккумулятора требует разборки корпуса и считается достаточно сложной процедурой для рядового пользователя. Сроки появления модернизированной версии консоли не уточняются.

Дополнительным подтверждением подготовки к изменениям стала информация на официальном сайте Nintendo. Производитель сообщил о смене обозначений моделей устройств, поставляемых в страны ЕС. Если нынешние версии Switch 2, контроллеров Pro Controller и Joy-Con используют номера, начинающиеся с префикса «BEE», то будущие европейские модификации будут маркироваться индексом «OSM».

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