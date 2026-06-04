Геймеры обвинили Microsoft и Valve в ценовом сговоре

В США против Microsoft подан коллективный иск, в котором компанию обвиняют в неконкурентных действиях и предполагаемом сговоре с Valve. Истцами выступили пользователи Макс Рокман и Рэндалл Моринг, считающие, что действия компаний привели к ограничению конкуренции на рынке цифровой дистрибуции игр для ПК, сообщает Aftermath.

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Согласно исковому заявлению, Microsoft якобы получала выгоду за отказ от активной конкуренции со Steam, что способствовало сохранению доминирующего положения платформы Valve на протяжении многих лет. По мнению истцов, подобная практика негативно сказалась на потребителях, которые вынуждены платить более высокие цены за игры и сталкиваются с ограничением выбора.

В качестве одного из аргументов заявители ссылаются на материалы судебного разбирательства между Valve и участниками дела Valve Corp. v. Abbruzzese. В документах упоминается арбитражное решение 2011 года, где один из пунктов соглашения между Valve и Microsoft был охарактеризован как потенциально относящийся к незаконному горизонтальному ценообразованию. При этом сама Valve оспаривала данную трактовку и заявляла, что спорное положение касалось исключительно ценовой политики Microsoft в отношении собственных игр.

Дополнительным основанием для обвинений стали материалы антимонопольного спора Wolfire Games против Valve. В отчете по этому делу приводится внутренняя переписка сотрудников Microsoft. В одном из писем обсуждается практика ценового паритета после публикации игр в Steam, согласно которой издатели должны поддерживать одинаковые цены на различных цифровых площадках. В другой переписке сотрудники Microsoft прямо обсуждают наличие подобных требований со стороны Steam, хотя они, как утверждается, не закреплены в официальной документации платформы.

Вместе с тем журналисты отмечают, что иск не содержит прямых доказательств обвинений в предполагаемых «откатах» со стороны Valve. Кроме того, внимание привлекло участие в процессе юридической фирмы Bucher Law, которая ранее пыталась организовать массовый арбитраж против Valve. В ответ компания подала иск против фирмы, обвинив ее в неправомерном вмешательстве и вымогательстве. Этот спор был урегулирован в 2025 году, после чего Valve исключила арбитражную оговорку из пользовательского соглашения Steam.

На данный момент ни Microsoft, ни Valve публично не комментировали новый судебный иск.

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