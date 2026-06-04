Обзор игры Mina the Hollower: мышь зарыта слишком глубоко

Mina the Hollower ворвалась в информационное поле неожиданно. Сначала игра от Yacht Club Games, авторов ставшей культовой Shovel Knight, внезапно выбилась в лидеры среди самых высокооцененных релизов года на Metacritic (заблокирован в РФ). Затем вышла с максимально демократичным ценником в 20 долларов, после чего разошлась тиражом в сотни тысяч копий.

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Столь масштабный хайп было сложно проигнорировать. Мы тоже не удержались, попробовали игру и в экспресс-формате расскажем, где там мышь зарыта.

Начать стоит со слона в комнате. Первое, что бросается в глаза, - визуальный стиль. Mina the Hollower имитирует эстетику Game Boy Color, но стилизация стилизации рознь. Для сравнения можно вспомнить прекрасную To the Moon, которая тоже по форме притворялась ретро, но при этом выглядела как аккуратный пиксель-арт. Здесь же ощущение другое: картинку с малюсеньких экранчиков карманных консолей 90-х будто просто растянули на большой современный дисплей.

В результате у вас пиксель размером с кулак, а разработчики по этому поводу стоически сохраняют кирпичное выражение лица. Читаемости просто нет - сразу непонятно, что находится перед персонажем: яма, препятствие, враг, предмет или просто декоративная иконка.

Была предпринята попытка запустить Mina the Hollower на Steam Deck, но его OLED-овская контрастность в сочетании с такими визуальными решениями уже физически начинает давить из глаз слезы.

Хорошим тоном в такой ситуации был бы CRT-фильтр. Для игр, стилизованных под ретро, это давно базовая опция, знакомая даже по древнейшим эмуляторам. Но здесь ее нет. Можно было искать сторонние программные костыли, но мы пошли дальше и подключили игру к старому аналоговому телевизору с лучевой трубкой - потому что можем.

Там действительно начали проявляться силуэты, персонажи стали лучше считываться, а изображение - работать так, как, видимо, и задумывалось. Проблема в том, что никто так заморачиваться не будет.

Можно было бы предположить, что через графический шум стоит продираться ради истории. Mina the Hollower рассказывает о мыши-землеройке по имени Мина, которая отправляется на остров и пытается разобраться с тем, почему местные механизмы перестали работать, а вокруг начали происходить неприятные вещи.

Антураж у игры неплохой: викторианская готика и мрачное фэнтези со стимпанком. Но сама история за первые часы не успевает по-настоящему зацепить. Она скорее задает фон, чем ведет за собой. Мир выглядит любопытнее, чем происходящие в нем события.

Остается геймплей. Может быть, здесь просто интересно нажимать кнопки, а проект затягивает механиками? С этим тоже не все так просто.

В отзывах Mina the Hollower часто называют смесью Souls-like, Zelda и Castlevania. Формально в этом есть правда. От Zelda здесь вид сверху, исследование локаций и ощущение старого приключения. От Castlevania - готическая интонация, монстры и оружие, напоминающее хлыст Бельмонтов. От Souls-like - аналог костров в виде нор, потеря ресурсов после смерти и попытка сделать каждое столкновение чуть более значимым.

Но все это существует скорее по отдельности. Элементы узнаваемы, но в цельную картину складываются странно. Интересные идеи есть: например, вместо стандартного рывка или переката Мина зарывается под землю. Для героини-землеройки это отличное решение и по смыслу, и по механике. Однако общей синергии не возникает. Игра постоянно напоминает сразу несколько более известных вещей, но редко убеждает, что нашла собственный голос.

Отдельно стоит сказать о музыке. Она тоже стилизована под старые портативные системы. На маленьких пищалках условного Brick Game из прошлого века такие композиции, вероятно, звучали бы мило и органично. Но если по ошибке запустить Mina the Hollower на современной аудиосистеме, особенно многоканальной, через полчаса мозг начинает понемногу плавиться.

Важный момент: у этой игры явно есть аудитория. Для тех, кто вырос с портативными консолями Nintendo, до сих пор любит Link's Awakening и считывает нужный оттенок ретро, Mina the Hollower может сработать гораздо сильнее.

У автора этих строк подобного ностальгического фильтра нет. На периферии 90-х портативную игровую консоль можно было увидеть разве что в фильме "Разборка в Бронксе" с Джеки Чаном на VHS-кассете.

Поэтому и воспринимается проект не через призму счастливого детства, где трава была зеленее, а как современный продукт за 855 рублей.

В финале хочется выдвинуть теорию о природе обозначенных во вступлении восторгов. Mina the Hollower очень явно бьет по тем же рецепторам, что и старая Zelda. А Zelda - один из самых странных феноменов игровой индустрии. Страшно подумать, но 40 лет назад японцы из Nintendo, возможно сами того до конца не понимая, вывели формулу, которая со временем обрела на американском рынке особый, почти религиозный статус. А остроухий юнец в зеленом колпаке, с мечом и щитом, спасающий принцессу, прочно вписался в их культурный код.

На постсоветском пространстве все было иначе: наше все в этом плане - это "Черепашки-ниндзя", Mortal Kombat, Contra, Battletoads и потасовки у телевизора за второй геймпад. Исключением можно разве что назвать представителей отечественной игровой журналистики, начитавшихся западной прессы и безапелляционно перенявших западный канон почти целиком.

Поэтому вывод получается простой. Если ваше игровое детство прошло не в Хайруле, а сердцу дороже кривой сборник "9999 in 1", то Mina the Hollower можно спокойно пропустить. Даже если ближе к декабрю проект начнут бесстыже пропихивать в номинацию "Игра года" на The Game Awards.