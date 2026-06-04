MSI анонсировала портативку Claw 8 EX AI+ на Intel Panther Lake

MSI Claw 8 EX AI+ выделяется как одно из первых портативных игровых устройств, использующих графическую архитектуру Intel Arc G3 Extreme, и приходит на смену существующей модели Claw 8 AI+.

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Производительность и память

MSI Claw 8 EX AI+ оснащён новым процессором Intel Panther Lake. В его основе лежат 14-ядерный CPU и графическая подсистема с 12 ядрами на архитектуре Xe3. По заявлению Intel, встроенная графика Arc G3 Extreme обеспечивает высокую частоту кадров в современных играх без необходимости использования дискретной видеокарты.

Доступно 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Для хранения данных предусмотрен один слот M.2 Gen4 NVMe SSD.

Сравнение Intel Arc G3 Extreme и AMD Ryzen Z2 Extreme

Intel провела собственное тестирование, сравнив новый графический ускоритель Arc G3 Extreme с решением AMD Ryzen Z2 Extreme. Согласно опубликованным данным, Arc G3 Extreme превосходит графику Lunar Lake на 44%, а также опережает Ryzen Z2 Extreme на 42% в разрешении 1080p при использовании технологий масштабирования и одинаковом энергопотреблении на уровне 35 Вт. Даже при снижении энергопотребления до 12 Вт Intel заявляет о приросте производительности на 37%.

Функция Endurance Gaming автоматически управляет энергопотреблением и ограничивает частоту кадров для увеличения времени автономной работы. Например, в Forza Horizon 6 MSI Claw 8 EX AI+ способна проработать почти 6 часов вместо менее чем 3 часов при разрешении 1080p и низких настройках графики.

Дисплей и звук

Как и предшественница, MSI Claw 8 EX AI+ получила 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+. Благодаря частоте обновления от 48 до 120 Гц и поддержке VRR экран обеспечивает более плавный игровой процесс и достигает яркости до 500 нит.

За звук отвечают два динамика мощностью по 2 Вт. Также поддерживается технология Hi-Res Audio.

Интерфейсы и автономность

Обновлены и возможности подключения. Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также оснащено двумя портами Thunderbolt 4, слотом для карт памяти microSD и 3,5-мм разъёмом для наушников.

Ёмкость аккумулятора составляет 80 Вт·ч, что соответствует показателю Claw 8 AI+. При этом новая консоль примерно на 10 граммов легче своей предшественницы.

Сроки выхода и цена

MSI пока не объявила официальную розничную цену Claw 8 EX AI+. Однако, по данным отраслевых источников, устройство будет стоить около $1499 и поступит в продажу 23 июня.