Российский хоррор ILL получил новый трейлер с демонстрацией геймплея

На презентации State of Play 2026 был представлен новый сюжетный трейлер российского хоррора ILL в жанре survival horror, разрабатываемого студией Team Clout. Издательскую поддержку игре оказывает Mundfish Powerhouse — подразделение компании создателей Atomic Heart.

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Новый ролик раскрывает завязку истории и демонстрирует фрагменты игрового процесса. События ILL разворачиваются на территории заброшенного исследовательского форта, который оказался во власти загадочной и опасной сущности.

Трейлер стал первым крупным публичным показом проекта за последний год. Разработчики делают ставку на реалистичную подачу и высокий уровень погружения. Среди ключевых особенностей игры заявлены бинауральная звуковая система, продвинутая физика окружения и детализированная система повреждений противников.

По словам авторов, поведение монстров будет динамически меняться в зависимости от действий игрока. Важную роль также сыграют элементы выживания: игрокам предстоит экономить боеприпасы, ремонтировать оружие и создавать необходимое снаряжение.

К разработке ILL привлечены специалисты, ранее работавшие над визуальными эффектами и дизайном существ для кино- и игровых проектов, включая фильмы «З/Л/О: Вне предела», «Собиратель душ», сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и игру Until Dawn.

Релиз ILL запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Точная дата выхода пока не раскрывается. Страница проекта уже появилась в Steam.

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