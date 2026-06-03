Как открыть быстрое перемещение в Forza Horizon 6: гайд

Быстрое перемещение в Forza Horizon 6 позволяет моментально телепортироваться в любую исследованную точку карты — бесплатно и без открытия каких-либо уникальных квартир. Портал gamerant.com рассказал, как работает эта механика.

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Механика быстрого перемещения в Forza Horizon 6 построена на исследовании мира. Каждый раз, когда вы проезжаете по новой дороге, ее секция перманентно открывается для быстрого перемещения в будущем. То есть, чем больше вы исследуете открытый мир, тем проще будет перемещаться по карте быстро.

Чтобы использовать быстрое перемещение, достаточно открыть карту, выбрать любую дорогу, где вы ранее были, и нажать на соответствующую опцию. Если вы выбрали точку, куда можно совершить быстрое перемещение, игра об этом скажет.

Исследованные дороги отмечаются на карте белым или оранжевым; неисследованные дороги — серым.

Система работает куда проще, чем в предыдущих Forza Horizon. Не нужно открывать какие-то навыки или функции, не нужно платить внутриигровую валюту. Быстрое перемещение становится доступным, как только игрока отпускают в свободную поездку по открытому миру. Поэтому проезжайте по городам, шоссе и сельской местности, чтобы сделать сеть возможных точек для быстрого перемещения как можно шире.