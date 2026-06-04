В красноярском пансионате 80-летний геймер создал компьютерный клуб

В результате разрушительного пожара 79‑летний житель Красноярского края Николай Истомин лишился всего имущества и оказался в пансионате для пожилых людей и инвалидов. На последние сбережения он приобрел ноутбук - и нашел утешение в компьютерных играх, сражаясь с виртуальными противниками. Неожиданно это увлечение принесло ему широкую известность в соцсетях, и неравнодушные люди подарили пенсионеру компьютер. А затем организовали сбор средств, которых оказалось достаточно для открытия полноценного компьютерного клуба, рассказывает aif.ru.

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Николай Александрович отметит 80‑летие в декабре 2026 года, и около трех десятилетий из них он увлеченно проводит время за компьютером. В 1990‑х он попытался собрать ПК самостоятельно, но затея не удалась и пришлось приобрести базовую конфигурацию, а в дальнейшем постепенно ее модернизировать, откладывая деньги. Его игровая коллекция со временем разрослась настолько, что заполнила целую тумбочку: он начинал с "шариков", увлекался шутерами и противостоял виртуальным террористам.

Истомин связывает свое увлечение играми с непростым детством, в котором игрушек не было, но была работа: сначала пастьба гусей в шесть лет, а позже уход за свиньями у бабушки. Интерес к технике пробудился рано: отец работал связистом, и маленький Коля с увлечением разбирался в радиодеталях, иногда получая нагоняй за случайно испорченные детали.

Отец Николая Александровича скончался от туберкулеза, когда мальчик был еще совсем юным. Мать осталась одна, а Коля после двух лет в обычной школе продолжил обучение в интернате с третьего по девятый класс - там, по его воспоминаниям, к нему относились хорошо и ни в чем не ущемляли.

С 14 лет Николай начал трудиться, чтобы поддержать мать: возил продукты в больницу, работал на базе. Мужчина покинул родной Канск для службы на флоте. Там он был три года, а затем переехал в Красноярск вслед за матерью.

В краевой столице Истомин освоил несколько профессий: трудился токарем на заводе, а затем монтажником-строителем в организации, занимавшейся геологическими исследованиями и работами в нефтегазовой сфере. Однако сильнее всего его манила земля. Пройдя обучение на курсах в сельхозтехникуме, он уехал в деревню, где получил около 20 гектаров земли: выращивал пшеницу, овощи и картофель, держал пасеку (правда, недолго), а излишки продукции возил на продажу в город.

Беда случилась в день, когда разыгрался мощный ураган. Огонь вспыхнул и распространился с пугающей скоростью - в пламени погибло все: два любимых компьютера, автомобиль "Москвич", небольшой трактор. Николаю Александровичу посчастливилось спастись.

Уже почти год Истомин проживает в пансионате. У него есть сын и дочь, они не поддерживают с отцом связь, но иногда его навещает сын второй супруги.

Тем не менее Николай Александрович не ощущает одиночества: он активно общается с соседями, участвует в мероприятиях и всегда готов прийти на помощь. По словам культорганизатора пансионата Варвары Леоновой, Истомин - тот человек, которому хочется помогать, потому что он сам всегда откликается на просьбы.

Но компьютер остается для пожилого геймера главным источником радости. Среди любимых игр - Fallout 4: Николай Александрович с увлечением борется с рейдерами, которые притесняют фермеров. Он снабжает местных жителей оружием, помогает строить необходимые объекты - по его словам, главный герой игры во многом похож на него самого. Истомин предпочитает приключенческие игры, где можно кого‑то защитить или кому-то помочь, а вот стратегии его не привлекают.

Живя в деревне, Николай Александрович не мог играть онлайн из-за нестабильного интернета. Но в пансионате ситуация изменится: сейчас Варвара Леонова с Истоминым настраивают новый компьютер, и сетевые игры уже в планах. Помимо ПК, были приобретены стол, стул и модем, а интернет оплачен на год вперед. Оставшиеся средства от собранной неравнодушными людьми суммы пошли на создание компьютерного клуба.

В выделенном помещении уже установили мебель, разместили компьютер и ноутбук, добавили цветной принтер, VR‑очки и умную колонку. Жители пансионата с нетерпением ждут открытия клуба: например, сосед Истомина по комнате мечтает играть в гоночные симуляторы - для этого планируют купить компьютерный руль.

Помощь неравнодушных людей преобразила жизнь и других обитателей пансионата. Так, незрячий мужчина, обожающий музыку, получил в подарок умную колонку. В учреждении также появились гитара, удочки, коврики для йоги и множество дисков с играми.