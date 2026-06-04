Видеоигры стали важным каналом социализации

Видеоигры на сегодняшний день стали одним из главных каналов социализации и коммуникации с младшим поколением, считает гендиректор АНО "Агентство креативных индустрий" Гюльнара Агамова.

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"Видеоигры сегодня, конечно же, один из главных каналов социализации. Например, вы наверняка вы слышали про бабушку Олю - это 77-летний игрок в Counter-Strike, она известна во всем мире. Она приезжала на одну из наших "Киберсуббот" - мы были удивлены тому, что маленькие дети подбегали к ней и стояли в очереди, для того чтобы получить ее автограф", - сказала Агамова на сессии ПМЭФ "Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений".

Кроме того, отметила она, фестиваль "Киберсуббота" по "Миру танков" в Московском кластере видеоигр и анимации привлек очень большое количество людей, и представителей разных поколений свободно и с интересом коммуницировали между собой.

"Аудитория кибертурниров сегодня превышает аудиторию "Формулы-1", уступая лишь только Олимпийским играм и ЧМ по футболу, соответственно это тот инструмент, через который мы действительно можем с младшим поколением коммуницировать. И на сегодняшний день в мире не так много направлений, которые обладают вот этой вирусностью, через которое мы максимальному количеству людей максимально быстро можем транслировать те смыслы, которые хотим. Это кино, анимация, это видеоигры, это музыка и огромные большие проекты, известные на весь мир", - добавила Агамова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.