ASUS представила мини-ПК ROG NUC 16 Edition 20 с RTX 5090 и 128 ГБ ОЗУ

Внешне ROG NUC 16 Edition 20 отличается от стандартного ROG NUC 16 благодаря уникальному дизайну с полупрозрачными боковыми панелями и золотистыми акцентами. Однако главные улучшения скрываются в аппаратной части.

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Процессор и ОЗУ

К своему 20-летнему юбилею бренд Republic of Gamers представил особую версию компактного игрового компьютера.

В основе ROG NUC 16 Edition 20 лежит тот же 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX на архитектуре Arrow Lake-HX, что и в стандартной модели. Объём оперативной памяти может достигать внушительных 128 ГБ DDR5-6400, что является серьёзным показателем для устройства такого форм-фактора.

Графика

Наиболее существенные изменения коснулись графической подсистемы. Вместо RTX 5080, установленной в стандартной версии, Edition 20 получила более производительную NVIDIA RTX 5090 с 24 ГБ памяти GDDR7, хоть и в мобильном исполнении.

Охлаждение

Несмотря на компактный объём около трёх литров, сравнимый с игровой консолью, система охлаждения ROG NUC 16 Edition 20 эффективно справляется с тепловыделением. Она включает три вентилятора и испарительную камеру, позволяя RTX 5090 работать при мощности до 175 Вт.

Интерфейсы

Набор интерфейсов представлен на высоком уровне: Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 2.1, несколько USB-портов и SSD PCIe 5.0 объёмом 2 ТБ. Также предусмотрен слот для дополнительного M.2 SSD. В комплекте с ROG NUC 16 Edition 20 поставляется подставка, благодаря которой устройство можно установить вертикально.

Сроки выхода и цена

Сроки выхода и стоимость ROG NUC 16 Edition 20 пока неизвестны. Однако стоимость базового ROG NUC 16 стартует от $4420 – то есть юбилейная версия будет ещё дороже.