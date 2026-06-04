Представлен геймплей новой игры Kemuri от создательницы Ghostwire: Tokyo

Студия Unseen в рамках State of Play представила геймплейный трейлер грядущего экшена Kemuri: Hunt the Unseen.

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Проект возглавляет Икуми Накамура - бывшая сотрудница Tango Gameworks, работавшая над The Evil Within и Ghostwire: Tokyo. Впервые Kemuri анонсировали еще в 2023 году, но теперь авторы показали геймплей.

Действие разворачивается в городе, где обычная жизнь соседствует с миром екаев - сверхъестественных существ японского фольклора. Игрокам отводится роль охотников - им предстоит исследовать крыши, переулки и подземные руины, находить скрытые аномалии и вступать в схватки с паранормальными противниками.

Аудитории показаны быстрые сражения, прыжки по высотным зданиям, акробатика и кооперативное прохождение. Играть можно будет как в соло, так и в отряде до трех человек.

Судя по всему, авторы удачно попали в волну интереса к азиатской тематике и охотникам на сверхъестественное после успеха "Кей-поп-охотниц на демонов". Ранее "РГ" рассказывала, почему анимационная лента стала одним из заметных феноменов массовой культуры.

Релиз Kemuri: Hunt the Unseen запланирован на 2027 год на PlayStation 5.