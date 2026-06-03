В «Росомахе» для PS5 можно будет отключить всю жестокость

Издание IGN взяло интервью у геймдиректора игры «Росомаха» Майка Дейли. Он раскрыл, что в предстоящем проекте можно будет отключить жестокость.

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По словам разработчика, авторы понимали, что сцены насилия понравятся не всем. Потому они добавили возможность выбрать уровень жестокости, происходящей на экране.

Мы знаем, что жестокость подходит не для всех. И поскольку мы с самого начала знали, что насилие будет важной частью игры, мы также внедрили функцию доступности, позволяющую отключать подобные сцены. Это тонкая функция, которая очень избирательно подходит к тому, что мы показываем и цензурируем, отключая кровь и тому подобное — просто чтобы сделать игру более приемлемой для людей, которые не хотят видеть жестокость в игре.

«Росомаха» выйдет на PlayStation 5 уже 15 сентября. Игра представляет собой новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. Герой побывает во многих локациях по всему миру в поисках своих целей.