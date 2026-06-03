Названы сроки выхода No Rest for the Wicked

Moon Studios на презентации State of Play в очередном трейлере представила версию 1.0 своего ролевого экшена No Rest for the Wicked и назвала сроки полноценного релиза игры.

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Проект выйдет из формата раннего доступа в октябре 2026 года на ПК и PlayStation 5. Версии для Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 также заявлены, но по ним сроки не обозначены.

Ролик показывает новые локации мрачного фэнтезийного мира, сражения с крупными противниками, сюжетные эпизоды и кооперативное прохождение. Одной из ключевых особенностей остается тяжелая боевая система с акцентом на позиционирование, тайминги и вес каждого удара.

В релизной версии у основной кампании появится финал, также будет добавлено более 60 часов свежего контента с новыми биомами, боссами, врагами, оружием, переработанной системой классов и эндгейм-активностями.

В раннем доступе Steam игра No Rest for the Wicked появилась 18 апреля 2024 года. С нашим обзором первых билдов можно ознакомиться здесь.