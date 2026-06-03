Ubisoft представила ремейк игры Rayman Legends Retold и назвала дату релиза

Компания Ubisoft на онлайн-мероприятии State of Play показала трейлер платформера Rayman Legends Retold и назвала дату релиза.

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Ролик демонстрирует обновленную версию приключения Рэймана - ключевого персонажа Ubisoft, с успеха которого в 1990-х начался подъем французской компании.

В кадре появляются красочные локации, мультяшные сражения с противниками, полеты на драконах и музыкальные этапы.

По сюжету главный герой со своими друзьями отправляется в новое путешествие, чтобы остановить таинственного злодея и вернуть мир в Поляну Снов.

Заявлены полностью трехмерная графика, озвученные кат-сцены, заново прописанная история, шестой мир, а также дополнительные испытания и четыре свежих музыкальных уровня.

Релиз запланирован на 1 октября текущего года на ПК и актуальных консолях Sony, Microsoft и Nintendo.

В Steam указана поддержка русского языка в интерфейсе и субтитрах.