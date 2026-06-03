Читеров могут заблокировать в GTA из-за слитых данных Atlas Menu

Специализировавшийся на продаже читов для Grand Theft Auto V сервис Atlas Menu стал жертвой кибератаки. В результате взлома в открытый доступ попали данные десятков тысяч пользователей платформы, сообщает SecurityLab.

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Инцидент подтвердил ресурс Have I Been Pwned, отслеживающий утечки персональных данных. По его информации, злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, именам пользователей, хешированным паролям, IP-адресам и переписке клиентов со службой поддержки. Всего утечка затронула около 64 тыс. учетных записей.

Случай привлек внимание тем, что Atlas Menu позиционировал себя как безопасную платформу с усиленными механизмами защиты данных и современными технологиями шифрования. На момент публикации сайт сервиса был недоступен.

Предполагаемый организатор атаки разместил похищенные данные на GitHub. Мотивом взлома могла стать месть человеку, которого злоумышленник считает причастным к мошеннической деятельности. Владельцы Atlas Menu публично ситуацию пока не комментировали.

Платформа предлагала пользователям широкий набор инструментов для получения преимуществ в GTA Online, включая режим невидимки, сверхвысокие прыжки и возможность свободного перемещения по карте в обход игровых ограничений.

Эксперты отмечают, что основной ущерб в данном случае понесли не разработчики игры, а сами пользователи сервиса. Утечка потенциально позволяет идентифицировать игроков, использовавших запрещенные инструменты для получения преимущества над другими участниками онлайн-сообщества.

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