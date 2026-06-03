Спин-офф God of War, Marvel's Wolverine и Until Dawn: что показали на State of Play

В преддверии Summer Game Fest проходят презентации от различных издателей и разработчиков, включая Sony, которая провела традиционную трансляцию State of Play. Многие слухи сбылись — на презентации и впрямь было немало ожидаемых новостей. Рассказываем о самом интересном с презентации.

© Sony

Marvel’s Wolverine

Insomniac поделилась новым геймплеем Marvel’s Wolverine, по которому можно сделать два вывода. Во-первых, в сюжете фигурирует Джин Грей, которая также будет помогать Логану в сражениях, а во-вторых — разработчики постарались сделать битвы как можно более брутальными, от реалистичной физики крови до регенерации поврежденных частей тела Росомахи. Студия также огласила дату релиза игры — Marvel’s Wolverine выйдет уже 15 сентября.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Новый трейлер Marvel Tokon представил последнюю команду персонажей — «Рыцарей Дума». Отряд злодеев возглавит доктор Дум, а присоединятся к нему Магнето, Карнаж и Зеленый гоблин, о которых фанаты и строили теории после предыдущего трейлера. Игра по-прежнему должна выйти 6 августа, в том числе и на ПК.

Rayman Legends Retold

Ubisoft неожиданно анонсировала ремейк Rayman Legends — игра откажется от двухмерной графики в пользу полноценного 3D, но в остальном сохранит шарм эксцентричной детской сказки. Релиз состоится 1 октября на всех актуальных платформах.

Bancho the Chef

Авторы хитовой Dave the Deiver представилиследующий проект — внезапно, приквел своего дебюта. Bancho the Chef расскажет историю о том, как же Банчо стал мастером приготовления суши: для этого игроку предстоит научиться разделывать множество видов рыбы и, конечно же, заваривать отличный чай. Игра также появится на ПК.

Kemuri: Hunt the Unseen

Икуми Накамура напомнила о дебютном проекте собственной студии. Kemuri: Hunt the Unseen будет кооперативным экшеном в сеттинге японского urban fantasy, где охота на демонов-екаев совмещена с паркуром и платформингом. Игра выйдет в 2027-м.

Onimusha: Way of the Sword

Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword показал битву против грозного они и второстепенных персонажей, которые помогут Миямото Мусаси в его путешествии по Японии. Capcom также подтвердила дату релиза: проект выйдет 25 сентября, а всем желающим уже доступна бесплатная демоверсия.

Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall, проект создателей Stories Untold и Observation, тоже получила свежий трейлер, который рассказал чуть больше о шотландском сеттинге игры и сюжете. Релиз должен состояться 24 сентября, в том числе и на ПК.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco представила свежий трейлер новой Ace Combat. Поклонники серии знают, чего можно ожидать от Wings of Theve: аркадных, динамичных сражений в воздухе, обширной кастомизации и, конечно же, сюжета, навеянного аниме. Авторы обещают, что в Wings of Theve будет самый масштабный мультиплеер за всю историю серии, а в подарок за предварительный заказ в Steam можно получить порт The Belkan War — одной из прошлых частей Ace Combat.

ILL

На прошедшей The Game Awards премьерный трейлер хоррора ILL наделал немало шума — и новый ролик тоже вызвал резонанс в социальных сетях. По большей части, из-за невероятно хорошей графики и по-настоящему мерзких монстров. Трейлер также намекнул на первые детали сюжета и огласил примерное окно релиза — игру можно ждать в 2027-м.

Until Dawn 2

Supermassive Games сегодня работает независимо от Sony, но это не значит, что серия Until Dawn должна оставаться в забвении. Над продолжением успешного хоррора работает уже другая студия, и подход к сиквелу тоже другой: он расскажет об охотниках за паранормальными явлениями, которым не повезло застрять на жутком тропическом острове. Until Dawn 2 выйдет в 2027-м, а подробности об игре появятся позже в этом году.

God of War Laufey

Наконец, крупнейшая премьера презентации подтвердила давние слухи — студия в Санта-Монике во главе с Кори Барлогом действительно работает над спин-оффом God of War про Фэй, погибшую жену Кратоса и мать Атрея. Роль великанши сыграет актриса Дебора Энн Уолл, известная по «Сорвиголове» Netflix, а один из ее компаньонов, желатиновый куб, говорит голосом Джека Куэйда из «Пацанов». Даты релиза нет, но Sony поделилась аж 20 минутами геймплея.