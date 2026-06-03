Купившие игру Control Resonant россияне не смогут ее запустить

Финская студия Remedy Entertainment представила на презентации State of Play новый сюжетный трейлер экшен-RPG Control Resonant и раскрыла дату релиза проекта. Однако игра недоступна россиянам даже при покупке в Steam других регионов, сообщает «Игромания».

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Игра поступит в продажу 24 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект получит текстовый перевод на русский язык. При этом доступ к новинке для российских пользователей будет ограничен. Согласно данным SteamDB, игра недоступна для покупки в России, а ее активация на аккаунтах российского региона также заблокирована. То есть даже после покупки пользователи не смогут запустить проект.

События Control Resonant развернутся в Манхэттене, который оказался на грани уничтожения из-за паранормальной угрозы. Главным героем станет Дилан Фейден, брат Джесси Фейден из оригинальной Control. По словам разработчиков, именно Дилан будет единственным игровым персонажем и ключевой фигурой повествования, тогда как Джесси сохранит важную роль в развитии сюжета.

Стоимость стандартного издания составит $70. Покупателям также предложат расширенные версии Digital Deluxe с дополнительным внутриигровым контентом, цифровым артбуком и саундтреком. На PlayStation 5 владельцы Deluxe-издания дополнительно получат 48 часов раннего доступа к игре.

Для запуска игры на ПК потребуется Windows 10 или 11, не менее 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного пространства на накопителе. В минимальной конфигурации заявлены процессор уровня Intel Core i5-8500 и видеокарта GeForce GTX 1070, тогда как для комфортной игры разработчики рекомендуют использовать процессор класса Ryzen 7 3700X и графический ускоритель уровня GeForce RTX 3070.

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