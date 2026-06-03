Sony представила новую игру God of War про жену Кратоса

Sony и студия Santa Monica Studio на трансляции State of Play представили игру God of War Laufey.

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Проект станет новой основной частью серии. Главной героиней выступает Фэй, также известная как Лауфей, жена Кратоса и мать Атрея в мягком перезапуске 2018 года. События развернутся после ее смерти: героиня просыпается в загадочном мире, который описывается как загробное пространство для богов.

В трейлере показали больше 20 минут геймплея. Фэй сражается с противниками в ближнем бою, использует меч и магию йотунов - великанов скандинавского эпоса. По словам разработчиков, боевая система сочетает элементы современных God of War с более подвижным стилем старых частей греческой эпохи.

Отдельный акцент сделан на разных мифологиях. В блоге PlayStation упоминаются Сехмет из египетской мифологии и Бегцзе из тибетско-монгольской буддийской традиции. Разработчики заявляют, что геймерам по ходу прохождения встретятся существа и из других пантеонов.

Фэй будет путешествовать не одна. Одним из ее спутников станет говорящий куб, которого озвучил Джек Куэйд - звезда сериала "Пацаны". В обсуждениях игроки уже сравнивают персонажа с Кубом-компаньоном из Portal, а сам меч внутри него - с Экскалибуром из артуровских легенд.

Роль Фэй исполнила Дэбора Энн Уолл, знакомая зрителям по сериалу "Сорвиголова" от Marvel. Несколько лет назад актриса эмоционально рассказывала, что после закрытия проекта долго не могла найти новую актерскую работу и сомневалась, продолжит ли она карьеру.

God of War Laufey создается для PlayStation 5. Дата выхода - даже примерная - не обозначена.