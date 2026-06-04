Вирус Argamal под видом игр "18+" дает хакерам полный доступ к ПК

Под видом "игр для взрослых" злоумышленники распространяют ранее неизвестный троянец удаленного доступа Argamal, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз "Лаборатории Касперского".

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Все начинается с того, что пользователь скачивает архив с зараженной игрой: на устройство устанавливается скрытый модуль, который остается неактивным еще несколько дней, а затем загружает дополнительный компонент. Он обеспечивает полный удаленный контроль над системой, поэтому злоумышленники могут делать скриншоты, управлять курсором, передавать файлы на удаленные серверы и многое другое.

Чаще всего файлы с вирусом распространяются через специализированные сайты с игровым контентом, где ссылки на скачивание ведут на файлообменный сервис PixelDrain. Вирус также можно "подхватить" через торрент-трекеры, в игровых сообществах или читы для популярных игр.

Отмечается, что вредоносное программное обеспечение (ПО) выявлено в таких странах, как Бразилия, Германия и Вьетнам. В России зафиксировано примерно 38% всех случаев заражения.

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов подчеркнул, что контент, связанный с играми, а также неофициальные площадки регулярно используют мошенники, поскольку многие пользователи скачивают файлы, не проверяя перед этим источник.

"В ходе нашего анализа мы наблюдали, как вредоносная программа активно обновлялась, приобретая новые функции и претерпевая изменения в инфраструктуре. Это свидетельствует о том, что кампания продолжается и, вероятно, будет развиваться дальше", – отметил он.

Эксперты предполагают, что разработчики Argamal могут быть испаноговорящими. На это указывают технические особенности кода и комментарии внутри ПО. Пользователям рекомендуют скачивать файлы только из проверенных и официальных источников, а также использовать современные средства защиты. Помимо этого, следует включить отображение расширений файлов, поскольку это поможет более эффективно выявлять подозрительные объекты.

Ранее в МВД рассказали, что одной из самых распространенных причин взлома устройств мошенниками остается использование простого и очевидного пароля admin. Правоохранители указали на то, что пользователи часто не меняют предустановленные настройки, поскольку думают, что их домашнее оборудование не представляет для хакеров интереса.