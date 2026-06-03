Вышел расширенный геймплейный трейлер Marvel's Wolverine

Sony и студия Insomniac Games в рамках презентации State of Play показали расширенный геймплейный трейлер грядущего экшена Marvel's Wolverine.

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Ролик длится около семи минут и показывает один из эпизодов игры. Логан выслеживает отряд кибернетических наемников, которые охотятся на мутантов.

Аудитории демонстрируют несколько боевых сцен, скрытные атаки, драки с использованием когтей, парирования и добивания. В кадре появляется и Джин Грей: в одном из фрагментов она помогает главному герою и использует телекинез.

Также представлена сцена погони на мотоцикле с боями на движущемся транспорте.

Релиз запланирован на 15 сентября текущего года. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.