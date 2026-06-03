Qualcomm представила платформу Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design. Это готовая основа для создания промышленных и человекоподобных роботов.

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Мощность для встроенных ИИ — до 700 TOPS. Процессор имеет 18 ядер Qualcomm Oryon, нейроблоки (NPU) и графический чип. Поддержка датчиков — до 12 камер, лидары, глубины и движения. Все данные обрабатываются синхронно.

Поддержка промышленных протоколов связи (EtherCAT, CAN-FD, Ethernet до 10 Гбит/с, PCIe Gen5).

Работает платформа при температуре от -40 до +70 °C, защищён от перепадов напряжения. Корпус с активным охлаждением.

Память — 64 ГБ LPDDR5x, хранилище 512 ГБ UFS 4.0 + слот NVMe.

Беспроводная связь поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth, 5G.

Ранний доступ для заказчиков — с июня, глобальные продажи начнутся в сентябре.