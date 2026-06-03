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Расписание второго игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2

Чемпионат.com

Сегодня, 3 июня, продолжается первый этап турнира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Участники разыгрывают $ 1,25 млн и звание лучшей команды мира.

Опубликовано расписание второго игрового дня IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3: две команды пройдут во вторую стадию, другие две покинут мэйджор.

Расписание 3-го тура IEM Cologne Major 2026 на среду, 3 июня:

Сетка 2-0:

  • 17:30. GamerLegion (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 20:00. M80 (США) — B8 (Украина).

Сетка 1-1:

  • 15:30. FlyQuest (Австралия) — NRG (США);
  • 15:30. Sharks (Бразилия) — Lynn Vision Gaming (Китай);
  • 16:30. MIBR (Бразилия) — Team Liquid (Европа);
  • 16:30. BIG (Германия) — THUNDER dOWNUNDER (Австралия).

Сетка 0-2:

  • SINNERS (Европа) — TYLOO (Китай);
  • HEROIC (Европа) — Gaimin Gladiators (Бразилия).

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.