Ремейк первой Tomb Raider про Лару Крофт получит коллекционное издание

Прошедшей ночью State of Play показали ремейк оригинальной Tomb Raider 1996 года. Уже после презентации объявили, что игра получит коллекционное издание.

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Состав коллекционного издания

Что в него входит?

Полная версия игры;

Стилбук;

Мини-артбук;

Коробка;

Брелок Trivirate Talisma;

Брошь с печатью Крофт;

Фигурка с Ларой, которая отбивается от Ти-Рекса.

События проекта развернутся во множестве самых разных мест, а основные механики останутся схожими с оригинальным проектом. Девушка побывает во многих местах по всему миру: от джунглей Перу до древних руин Греции, от пустынь Египта до окутанного ореолом тайн средиземноморского острова.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится 12 февраля 2027 года. Коллекционка появится в продаже в этот же день. Цена пока неизвестна.