Acer выпустила Predator Helios 18 AI

Acer Predator Helios 18 AI (PH18-I71) предлагается с предустановленными операционными системами Windows 11 Home и Windows 11 Pro. В топовой конфигурации ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus.

© MobiDevices

Дисплей

Acer Predator Helios 18 AI (2026) оснащён 18-дюймовым mini-LED-дисплеем с разрешением 4K (3840×2400 пикселей), частотой обновления до 240 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит.

Также поддерживаются технологии NVIDIA Advanced Optimus и NVIDIA G-Sync, обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а также доступны режим HDR и сертификация Calman Verified. Кроме того, ноутбук оснащён клавиатурой с RGB-подсветкой.

Производительность и охлаждение

Устройство работает на базе процессора Intel Core Ultra 9 290HX Plus в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ памяти GDDR7. Новинка также оснащена оперативной памятью DDR5 объёмом до 256 ГБ и тремя слотами для твердотельных накопителей PCIe Gen 5 NVMe, поддерживающими суммарный объём хранилища до 6 ТБ.

За охлаждение отвечает система с двумя вентиляторами Predator AeroBlade 3D шестого поколения, тепловой трубкой Vector Heat Pipe и термоинтерфейсом на основе жидкого металла.

Звук

Кроме того, Acer Predator Helios 18 AI (2026) получил шестиканальную акустическую систему с технологией Predator Vox и поддержкой DTS:X Ultra.

Прочее

Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 99 Вт·ч. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750X и Bluetooth 5.4. Набор портов включает два Thunderbolt 5, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, слот для SD-карт, 3,5-мм аудиоразъём, RJ-45, отдельный разъём питания и слот для замка Kensington.

Для видеозвонков предусмотрена ИК-веб-камера с разрешением 1080p. Размеры ноутбука составляют 400,96 × 307,9 × 17,3 мм, а вес – около 3,5 кг.

Сроки выхода и цена

Predator Helios 18 AI (2026) поступит в продажу в августе 2026 года. Стоимость ноутбука пока не раскрывается.