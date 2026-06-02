Как настроить Remote play в Steam: гайд

Режим удаленной игры в Steam — отличная функция для тех, кто хочет стримить более требовательные к железу игры на Steam Deck или маломощных ноутбуках. Портал gamerant.com рассказал, как настроить Remote play в Steam.

Для того, чтобы играть удаленно на другой машине, сначала нужно включить Remote play на основной системе. Для этого откройте Steam на ПК, с которого хотите стримить игру, и перейдите в настройки. Найдите пункт Remote play.

Нажмите «Включить Remote play» в верхней части окна. В том же меню есть и другие параметры, вроде настройки PIN-кода для перманентного подключения или продвинутых настроек хоста.

После этого откройте Steam на ноутбуке или другом устройстве и перейдите в меню Remote play. В списке доступных для подключения систем должен отобразиться ваш ПК — нажмите «Подключиться» напротив него. На экране появится окно авторизации, для которого потребуются оба устройства: на подключающемся появится четырехзначный код — введите его на ПК, с которого будет идти стрим.

Теперь на ноутбуке или другом устройстве вы можете выбрать игру, которую хотите запустить удаленно — рядом с ней в библиотеке Steam должна появиться соответствующая кнопка. Для Steam Deck процедура настройки удаленной игры точно такая же.