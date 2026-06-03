Российская BetBoom Team справилась с Team Liquid на IEM Cologne Major 2026

Российская BetBoom Team справилась с Team Liquid в рамках второго тура первой стадии IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 13:9 на Dust2.

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Лучшим игроком стал Кирилл Boombl4 Михайлов с KD 15-12 и рейтингом 1,40. Из российской команды с минусовым рейтингом стал Кирилл Magnojez Роднов. Со стороны Team Liquid лучше всего себя показал Марио malbsMd Самайоа с KD 16-14 и рейтингом 1,34.

Благодаря победе BetBoom Team прошла в сетку 2-0 и находится в одной победе от прохода во вторую стадию мэйджора. Team Liquid же падает в сетку 1-1.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.