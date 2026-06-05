Бывшие разработчики Forza Horizon анонсировали гоночную игру Clutch

Основанная бывшими сотрудниками Playground Games во главе с экс-креативным директором Forza Horizon 5 Майком Брауном студия Maverick Games представила гоночную аркаду с открытым миром Clutch. Об этом сообщает портал Rock Paper Shotgun.

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Разработчики позиционируют игру как сочетание динамичных автомобильных соревнований, сюжетного повествования и глубокой персонализации транспорта. В центре истории окажутся брат и сестра, участвующие в престижном чемпионате R1K. Параллельно игрокам предстоит взаимодействовать с представителями подпольной лиги Midnight Collective.

Сюжет Clutch будет строиться вокруг противостояния различных группировок и раскрытия скрытой стороны профессионального автоспорта. По мере прохождения игроки смогут зарабатывать репутацию, выполнять сюжетные и случайно генерируемые задания, а также принимать участие в соревнованиях в рамках общего PvPvE-мира.

Одной из особенностей проекта станет полностью ручная проработка миссий. В Maverick Games подчеркивают, что события игрового мира будут развиваться динамически, а взаимоотношения между персонажами и фракциями смогут меняться по ходу прохождения.

Технической основой игры выступает модифицированная версия Unreal Engine 5. По словам разработчиков, использование собственного набора технологий позволило добиться высокого уровня детализации автомобилей и окружающего мира.

Отдельное внимание уделено системе кастомизации. Игроки смогут изменять не только внешний вид машин, включая окраску кузова и аэродинамические элементы, но и настраивать интерьер. Среди доступных опций называют выбор сидений, декоративных аксессуаров и других деталей, призванных подчеркнуть индивидуальность автомобиля.

Дополнительные подробности о проекте студия раскроет в рамках Summer Game Fest, где будет представлен полноценный трейлер. Ожидается, что разработчики также объявят место действия игры, состав актеров и информацию о целевых платформах и сроках релиза.

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