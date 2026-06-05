За год посещаемость компьютерных клубов выросла на 10-20%

Компьютерные клубы перестали быть только местом для игры - теперь сюда приходят за атмосферой и живым общением. Эксперты рассказали, почему растут спрос и цены, а также кто выбирает клуб вместо домашнего ПК.

© Российская Газета

Цены и форматы

По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), количество уникальных гостей компьютерных клубов в мае 2026 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля новых посетителей увеличилась на 21% - каждый пятый пришел впервые. "Это сигнализирует о росте интереса к этому виду досуга", - комментирует директор АРКИ Павел Голубев.

Выручка на одного гостя подросла на 9,7%, до 1495 рублей в среднем по стране. "Люди готовы платить больше за качественный сервис, а ассортимент услуг постоянно расширяется. Например, сегодня можно сделать заказ еды и напитков прямо к игровому месту через приложение. В целом современные компьютерные клубы находятся на стыке гейминга и индустрии гостеприимства", - добавляет Голубев.

Рынок адаптируется под запросы новой аудитории, и это подтверждают участники индустрии. Основатель экосистемы для бизнеса и посетителей компьютерных клубов LANGAME Дмитрий Лукин отмечает растущее разнообразие форматов. "Гостям сегодня доступны клубы-лаунжи, клубы с консолями, клубы-рестораны и даже клубы-отели, - рассказывает он. - Предприниматели экспериментируют, подглядывают друг у друга "фишки". За счет разнообразия форматов на рынок приходит новая аудитория".

Цены в компьютерных клубах зависят от формата заведения и региона. По данным агрегаторов и отраслевых сервисов, час игры в стандартной зоне стоит от 100 до 350 рублей в зависимости от города, а в премиум-зонах и на консолях может достигать 500-600 рублей. Средний чек за визит, включающий несколько часов, напитки и снеки, - 1000-1600 рублей по стране, в Москве и Санкт-Петербурге - нередко выше 1500 рублей.

Кто и зачем идет в клубы

Если раньше клубы ассоциировались с теми, у кого нет денег на собственный компьютер, то сегодня аудитория качественно меняется, говорит Лукин. Основную аудиторию по-прежнему составляют молодые люди 18-24 лет, но благодаря росту уровня сервиса клубы становятся интересны офисным работникам, которые хотят снять напряжение после дедлайнов (вместо бара), и семьям, где дети играют с родителями, братьями, сестрами или даже бабушками и дедушками.

"У меня есть пример, когда гости 30+ лет пришли просто поиграть в компьютерный клуб, а в итоге открыли две собственные площадки, - рассказывает Лукин. - Это взрослые люди, которые могут позволить себе купить домашний ПК, но все равно выбирают клуб, потому что он закрывает другие потребности".

За последний год посещаемость многих клубов выросла примерно на 10-20%, отмечает доцент кафедры математики и анализа данных Финансового университета при Правительстве РФ Анна Овсянникова.

По ее словам, клубы уже продают не просто "компьютер на час". В моде консольные комнаты, стрим-зоны, мини-турниры, VR и игровые кабинки для компаний.

"Компьютерные клубы снова стали модными. Только теперь это уже не душные подвалы из 2000-х, а игровые пространства с мощными ПК, консолями, турнирами, ночными тарифами и атмосферой "собрались с друзьями как на событие", - говорит она.

Психолог по потреблению Родион Чепалов объясняет, что клубы все меньше конкурируют с домашними компьютерами и все больше продают эмоции.

"Люди приходят не только играть, но и общаться, участвовать в турнирах, ощущать себя частью сообщества - это особенно важно после нескольких лет активного ухода общения в онлайн", - говорит он.

При этом посетители приходят в клуб не из-за нехватки техники дома - у многих есть собственные компьютеры. Их привлекают атмосфера соревнования, совместные переживания и возможность почувствовать себя частью команды.