Авторы "Соника в кино" присоединились к экранизации ретро-игры Streets of Rage

Работа над киноадаптацией культовой игровой франшизы Streets of Rage, анонсированной еще в 2022 году, продолжается. К проекту присоединились участники творческой команды, ранее работавшие над серией фильмов о Сонике, сообщает Variety.

Сценаристами картины стали Пэт Кейси и Джош Миллер, известные по фильмам «Соник в кино». Помимо работы над сценарием, они также займут должности исполнительных продюсеров проекта.

Также для картины был определен режиссер. Постановкой фильма займется Джеймс Сэмюэл, автор вестерна «Тем больнее падать». В Lionsgate рассчитывают, что его визуальный стиль и подход к музыкальному сопровождению помогут сохранить узнаваемую атмосферу игровой серии и одновременно привлечь новую аудиторию.

Ранее разработкой сценария занимался Дерек Кольстад, работавший над «Джоном Уиком», однако впоследствии он покинул проект. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что фильм будет вдохновлен оригинальными играми Streets of Rage и сосредоточится на ключевых элементах франшизы: персонажах, музыкальном сопровождении и динамичном экшене.

В продюсерскую команду входят представители SEGA и компаний Story Kitchen и Escape Artists. Сроки начала производства и дата премьеры фильма пока не объявлены.

