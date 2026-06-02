MSI анонсировала свой первый ноутбук на базе NVIDIA RTX Spark

MSI представила ноутбук Prestige N16 Flip AI+ - первую модель компании на базе новой платформы NVIDIA RTX Spark.

Устройство выполнено в формате трансформера 2-в-1. Ноутбук получил 16-дюймовый UHD+ Tandem OLED-дисплей, аккумулятор емкостью 99,9 Втч и поддержку фирменного стилуса Nano Pen.

Бренд позиционирует новинку как устройство для создателей контента, разработчиков ИИ-приложений и пользователей, которым нужна высокая графическая производительность в тонком мобильном формате.

По заявлению инженеров, ноутбук рассчитан на локальный запуск ИИ-задач, работу с генеративными приложениями, ускорение творческих сценариев и гейминга.

Сроки релиза и стоимость при этом не обозначены.

Ранее NVIDIA представила платформу RTX Spark и процессор N1X для ИИ-компьютеров. Первые устройства на новой платформе - тонкие ноутбуки и компактные настольные ПК - запланированы к выходу на осень 2026 года. Среди партнеров называются ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Microsoft Surface.