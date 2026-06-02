Как мобильный гейминг стал крупнейшим сегментом игровой индустрии

Мобильный киберспорт может скоро потеснить обычный. Мобильный гейминг сегодня — это крупнейший сегмент игровой индустрии в мире, заявил в интервью «Свободной Прессе» менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Григорий Лапшин.

По его словам, под киберспортом в целом подразумеваются соревновательные видеоигры, где есть турниры, команды, болельщики и профессиональная сцена. И в этом плане мобильные игры уже давно перестали быть просто развлечением.

«Сухая статистика показывает, что в мобильные игры играет значительно больше людей, чем в PC или консольные проекты. Причина очевидна — смартфон есть практически у каждого человека, а вход в мобильный киберспорт намного проще и дешевле. Не нужно покупать дорогой компьютер, периферию, собирать игровое место, достаточно телефона и интернета», — отметил собеседник издания.

Эксперт уточнил, что особенно ярко это видно на примере таких дисциплин, как Mobile Legends: Bang Bang. Турниры по MLBB собирают огромные просмотры, особенно в Азии, а аудитория некоторых финалов уже конкурирует с крупнейшими турнирами по классическим дисциплинам вроде Counter-Strike или Dota 2.

«Для миллионов молодых игроков мобильный киберспорт уже стал основной точкой входа в индустрию», — заключил Лапшин.

