Ходят слухи, что Wizard of the Coast разрабатывают ремейки Baldur’s Gate 1 и 2

* Ходят слухи, что Wizard of the Coast (вернее, принадлежащие ей студии) разрабатывают ремейки Baldur’s Gate и Baldur’s Gate 2. При этом ремейк последней возглавляет Кевин Мартенс, бывший ведущим дизайнером Baldur’s Gate 2 и Jade Empire, а также работавший над Neverwinter Nights и Mass Effect. После ухода из BioWare он в 2009 году присоединился к Blizzard, где трудился ведущим дизайнером контента в команде Diablo 3. Последним его местом работы был ролевой экшен Exodus, который пытается стать Mass Effect на новый лад… Что там и как в работе над ремейками, слухи не сообщают, но думаем, что в них будет использоваться 5-е издание Dungeons & Dragons, как и в Baldur’s Gate 3, хотя наверняка они будут играться иначе, ибо другой движок и разработчики.

© Baldur’s Gate

* Гейб Ньюэлл продолжает вкладывать деньги в морские проекты, однако на сей раз речь идет не о фешенебельной яхте, а об исследовательском судне, предназначенном для изучения глубин океана. Строится оно на норвежской верфи VARD по заказу исследовательской организации Inkfish и обойдется в $815 миллионов, которые предоставил Габен. 161-метровое судно RV11000 будет иметь экипаж в 130 моряков и ученых и сможет оперировать на максимальных глубинах (до 11 тысяч метров) с помощью парочки батискафов, а также подводных дронов и иных исследовательских средств.